Риккардо — о критике со стороны Вильнева: «Все эти люди могут выкусить»

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо отреагировал на слова чемпиона мира 1997 года Жака Вильнева, который заявил, что 34-летнему австралийцу не место в «Формуле-1».

«Я еще не в курсе, что именно он сказал, но слышал, что он нес чушь. Но Жак всегда это делает. Думаю, он ударился головой слишком много раз. Не знаю, может, он играет в хоккей или что-то еще. Не буду выделять ему время, но все эти люди могут выкусить. Я хочу сказать больше, но надо оставить его позади», — отметил Риккардо.

По итогам квалификации «Гран-при Канады» Риккардо занял пятое место. Это его лучший квалификационный результат в нынешнем сезоне. Основная гонка в Монреале пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени.

Австралиец выступает в «Формуле-1» с 2011 года. На его счету 8 побед и всего 32 подиума в «Королевских гонках».