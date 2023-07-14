Риккардо сравнил Норриса и Ферстаппена

Австралийский гонщик Даниэль Риккардо поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Нет сомнений, что Ландо очень хорош. Я думаю, он один из тех, кто умеет выжимать максимум из той машины, которая имеется в его распоряжении, чего я изо всех сил пытаться добиться в «Макларене». Я смотрю на него и думаю: «Окей, у этого парня получается выжать все из того, что у него есть». В большинстве случаев это приводило к результату. Если он перейдет в ведущую команду, то будет очень быстр. У меня нет никаких сомнений на этот счет. Он уже зарекомендовал себя», — приводит Mirror слова Риккардо.

Также австралиец сравнил Норриса с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Мне сложно сравнивать его с Максом. Да, Ландо провел несколько потрясающих квалификационных кругов. Но, очевидно, что и у Макса это тоже получается хорошо. Были дни, когда Ландо показывал хорошие скорости, как и Макс, но мне сложно проводить сравнения. Однако Ландо очень и очень хороший гонщик. Я уверен, что у него есть все для того, чтобы побеждать», — добавил он.

Ферстаппен является двукратным чемпионом мира. В текущем сезоне он выиграл 8 гонок и на данный момент лидирует в общем зачете «Формулы-1», набрав 255 очков. Норрис занимает 9-ю строчку, имея в активе 42 очка. На «Гран-при Великобритании», который прошел 9 июля, пилот «Макларена» стал вторым — это его первый подиум в сезоне-2023.