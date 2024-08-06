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Сегодня, 13:23

Риккардо: «Юниоры получат свой шанс в «Формуле-1», но сейчас я не готов отдать им свое место»

Алина Савинова
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Пилот «РБ» Даниэль Риккардо заявил, что на данный момент не готов отдать свое место юниорам в «Формуле-1». Однако он пообещал уйти из «Королевских гонок», как только почувствует, что больше не тянет.

«Послушайте, я знаю, что значит быть юниором, молодым парнем, который жаждет успеха и хочет получить шанс заняться этим видом спорта. Я не хочу лишать кого-то возможности воспользоваться своим шансом. Я слишком уважаю этот путь. Но в то же время я не чувствую, что сейчас я в таком положении. Когда этот день настанет, я открыто об этом заявлю. Я сделаю все, что в моих силах. Юниоры получат свой шанс и свое время, но я не чувствую себя готовым отдать его сейчас», — приводит RacingNews365 слова Риккардо.

Австралиец выступает в «Формуле-1» с 2011 года. На его счету 8 побед и всего 32 подиума за карьеру в этом виде спорта.

В сезоне-2024 35-летний Риккардо набрал 12 очков и располагается на 13-м месте в личном зачете пилотов. Ранее советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявлял, что 22-летний новозеландский автогонщик Лиам Лоусон заменит австралийца в «РБ» в следующем году.

Источник: RacingNews365
Формула-1
Даниэль Риккардо
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