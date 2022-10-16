Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Формула-1
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:23

Риккьярдо объяснил свое отставание от Норриса

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо рассказал почему проигрывает своему напарнику по команде Ландо Норрису.

«Если отвечать коротко, то выделю две вещи. Во-первых, я не буду преуменьшать заслуги Ландо — он хорош. Если буду отрицать, то значит, не умею проигрывать. Иногда я смотрю его онборды и думаю: «Окей, я вижу, что он делает, но сам так не могу». Во-вторых, счастье в неведении. Я вовсе не имею ввиду, что он не понимает ничего в болидах, но он пилотировал только эту машину. «Макларены» были разные, но за другую команду он не выступал и другую машину не пилотировал. Уверен, Норрис привык к каким-то элементам своего болида. Безусловно, Ландо — хорош, но и этот элемент тоже присутствует», — приводит слова Риккьярдо The Race.

За четыре гонки до конца 33-летний австралиец занимает 12 строчку в личном зачете с 29 очками. Норрис находится на седьмом месте со 101 очком.

Ранее Риккьярдо заявил, что пропустит сезон 2023 года.

Источник: https://the-race.com/formula-1/somethings-up-this-isnt-normal-ricciardo-interview/
Формула-1
Макларен
Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
0
Читайте также
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
Синоптик предупредил о резком похолодании и заморозках в Москве и области
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Эксперт объяснил решение Маска продолжить финансировать Starlink на Украине
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

В «Хаас» заявили, что Магнуссен оказал большое влияние на Шумахера