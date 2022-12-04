Риккьярдо рассказал, что предчувствовал решение «Макларена» разорвать с ним контракт

Австралийский гонщик Даниэль Риккьярдо рассказал, что предчувствовал решение «Макларена» разорвать с ним контракт по окончании сезона-2022.

«Небольшое подозрение о том, что со мной хотят расстаться было уже во время сезона. Я видел свои результаты и сам был ими недоволен. И у нас закончились идеи, как это изменить. Я больше не мог быть уверен, что контракт будет выполнен до конца. Уже было предчувствие, что что-то назревает. Эти два сезона были просто недостаточно хороши. И в команде росли сомнения», — приводит слова Риккьярдо GPblog.

33-летний австралиец присоеденился к «Макларену» в 2021 году и завоевал за английский коллектив одну победу на «Гран-при Италии».

В 2023 году Риккьярдо станет резервным пилотом «Ред Булл», за который выступал с 2014 по 2018 год.