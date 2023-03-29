Смедли: «В «Феррари» сложно работать психологически, но Вассер сможет все пройти»

Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли рассказал о сложностях работы в звездной команде «Формулы-1».

«Все ведущие сотрудники «Феррари», особенно те, которые общаются с прессой, несут огромную ответственность. В этом нет никаких сомнений. Я уже говорил об этом раньше, и могу повторить сейчас — в Италии к «Феррари» относятся как к религии. Это национальная команда, поэтому ты представляешь целую страну, а не просто автомобильный бренд.



В такой обстановке сложно работать. Тебе нужна не просто «толстая кожа», тебе нужна «резиновая кожа» — такова реальность. Думаю, Фредерик Вассер сможет пройти через все это. Он хороший специалист, долгое время занимал ведущие позиции в «Рено» и «Альфа Ромео». Прессинг в «Феррари» выше, но он должен с этим смириться и принять, что это просто часть его работы», — приводит слова Смедли Sky Sports.

По итогам второго этапа «Ф-1» «Гран-при Саудовской Аравии» пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер показали шестой и седьмой результаты соответственно. На первом этапе в Бахрейне Сайнс стал четвертым, а Леклер сошел с гонки из-за проблем с двигателем.