Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 22:18

Росберг считает, что у Хэмилтона есть желание расти

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил с переходом в новую команду заряд мотивации.

«Мне кажется, это будет источником мотивации. Когда видишь молодых ребят, которые выкладываются на пределе возможностей, приходится оставаться сосредоточенным и каждый день становиться лучше. Я был напарником по команде двух величайших гонщиков всех времен — Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Мне нравился этот вызов, он меня мотивировал. Эти гонщики невероятно подготовлены и жаждут успеха. Переход пилотов из младших серий был лишь вопросом времени», — слова Росберга приводит издание Racingnews365 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Хэмилтон выступал в «Мерседес» с 2013 года. С сезона-2025 он будет представлять «Феррари», где сменил перешедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.

Источник: Rasingnews365
Формула-1
Феррари
Льюис Хэмилтон
Нико Росберг
Читайте также
«Бой Емельяненко - Фьюри соберет полные «Лужники». Промоутер Хрюнов — о завершении карьеры Тайсоном Фьюри
Матвиенко заявила об обеспокоенности РФ из-за заявлений Трампа о Гренландии
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
Звезда женской НБА Кэмбидж ушла в OnlyFans
Мужчина с ножом напал на людей в аэропорту Красноярска
Сегодня
Вчера
Неделя