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Сегодня, 09:18

Росберг считает, что в следующем году Ферстаппену не выиграть титул

Камила Абдурахманова
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Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг заявил, что не верит в способность пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена завоевать титул в следующем сезоне.

«У Ферстаппена не самая быстрая машина. В следующем году ему не выиграть чемпионат в такой форме в борьбе с Ландо Норрисом. Так что да, я бы сказал, что Ландо — фаворит», — рассказал Росберг в подкасте Sky Sports F1.

В минувшем сезоне Ферстаппен в четвертый раз подряд стал чемпионом «Формулы-1». В итоговой таблице он на 63 очка опередил британца Ландо Норриса. Топ-3 замкнул представитель Монако Шарль Леклер.

Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Нико Росберг
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