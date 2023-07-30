Российский гонщик Бедрин занял третье место в гонке «Формулы-3» в Бельгии

Российский пилот Никита Бедрин занял третье место в основной гонке «Формулы-3» на этапе в Бельгии.

Бедрин, выступающий за команду Jenzer Motorsport, уступил 7,703 секунды своему партнеру по команде, британцу Барнарду Тэйлору, который выиграл заезд. На второй строчке финишировал еще один представитель Великобритании Кристиан Мэнселл (Campos Racing, отставание +1,529 секунды).

Никита Бедрин занимает 17-е место в личном зачете «Формулы-3», россиянин выступает в гоночной серии под итальянской лицензией.

Следующий и заключительный этап сезона-2023 «Формулы-3» пройдет в Италии с 1 по 3 сентября.