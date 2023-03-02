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Сегодня, 19:58

Мазепин: «Рад решению суда, которое дает мне надежду на возвращение в международный автоспорт»

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Российский гонщик Никита Мазепин отреагировал на решение Европейского суда юстиции разрешить ему въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках.

«Я рад решению суда, которое дает мне надежду на возвращение в международный автоспорт. Сделаю все возможное, чтобы наверстать упущенное, и с нетерпением жду возможности вернуться к делу, которому посвятил большую часть своей жизни. Спасибо всем, кто поддерживал меня и продолжает за меня болеть, даже в самые трудные моменты», — сказал Мазепин.

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место в Гран-при Азербайджана. В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен «черный список» ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин.

Формула-1
Никита Мазепин
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Европейский суд разрешил Мазепину участвовать в «Формуле-1»