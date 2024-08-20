Российский гонщик Шварцман выступит на «Гран-при Нидерландов»

Российский гонщик, чемпион «Формулы-3» Роберт Шварцман заменит финна Валттери Боттаса в первой свободной практике «Гран-при Нидерландов» в Зандворте, сообщает пресс-служба команды.

«Молодой гонщик, резервный гонщик «Феррари» в этом сезоне Формулы-1, займет место Валттери Боттаса на время сессии, а финн возобновит работу в оставшуюся часть уикенда. Как и в предыдущие разы, мы работаем в партнерстве с «Феррари», чтобы дать молодым талантам возможность участвовать в тренировочных сессиях. Удачи, Роберт!» — говорится в сообщении пресс-службы.

В январе прошлого года Шварцман ушел из «Феррари», но остался резервным пилотом итальянской команды в «Формуле-1».

В ходе карьеры 24-летний российский гонщик становился чемпионом «Формулы-3», а также завоевал серебряную награду «Формулы-2».

«Гран-при Нидерландов» пройдет с 23 по 25 августа в Зандворте.