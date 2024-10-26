Российско-израильский пилот Шварцман стал 19-м в первой практике на «Гран-при Мексики», у Расселла первое время

Российско-израильский пилот Роберт Шварцман показал 19-й результат в первой практике на «Гран-при Мексики». 25-летний гонщик, заменивший китайца Гуаньюя Чжоу, проехал 18 кругов. Его лучшее время — 1 минута 19,988 секунды.

Однако Шварцман совершил обгон под желтыми флагами после аварии с участием Оливера Бермана и Алекс Албона, за что был оштрафован на 5 позиций на старте следующей гонки.

Лучшее время в первой практики показал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл — 1 минута 17,998 секунды (24 круга). Вторым стал Карлос Сайнс из «Феррари», а замкнул тройку Юки Цунода из «РБ».

Гран-при Мексики

Первая практика

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.17,998 (24 круга)

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,317 (25)

3. Юки Цунода («РБ») +0,701 (24)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,841 (14)

5. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,906 (18)

6. Оскар Пиастри («Макларен») +0,960 (24)

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,998 (22)

8. Валттери Боттас («Заубер») +1,050 (24)

9. Лиам Лоусон («РБ») +1,095 (26)

10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,096 (23)

11. Франко Колапинто («Уильямс») +1,111 (21)

12. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1,202 (19)

13. Пато О'Уорд («Макларен») +1,297 (21)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,337 (23)

15. Пьер Гасли («Альпин») +1,342 (20)

16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,602 (18)

17. Алекс Албон («Уильямс») +1,814 (7)

18. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,821 (17)

19. Роберт Шварцман («Заубер») +1,990 (18)

20. Оливер Берман («Феррари») +3,258 (7)