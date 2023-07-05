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Сегодня, 19:05

Российского пилота «Формулы-3» допустили на этап в Великобританию

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Петр Алешин, агент автогонщика «Формулы-3» Никиты Бедрина сообщил «СЭ», что спортсмен выступит на «Гран-при Великобритании» без каких-либо ограничений.

«Никита без каких-либо проблем поедет в Великобританию. С какими ограничениями? О них не слышал. По-моему, все нормально. Для разных видов спорта разные санкции. Нам, можно сказать, повезло, потому что Международная автомобильная федерация занимает достаточно лояльную, мягкую позицию. В этом смысле все нормально. Ни о каких ограничениях относительно Бедрина не слышал. Он готовится в плановом режиме и едет на соревнования», — сказал Алешин «СЭ».

Бедрин выступает в «Формуле-3» за команду «Йенцер Моторспорт» под итальянской лицензией, но является гражданином РФ. После пяти этапов сезона-2023 пилот занимает 20-е место в личном зачете с 1 очком. Его лучший результат — 10-е место в спринт-гонке на «Гран-при Испании».

«Гран-при Великобритании» пройдет с 7 по 9 июля на трассе в Сильверстоуне.

В прошлом году российский пилот Александр Смоляр, выступавший на тот момент в «Формуле-3» из-за проблем с визой пропустил этап гоночной серии в Великобритании.

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