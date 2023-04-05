Тост о Ферстаппене: «Чемпионские качества включают в себя свойство раздражать команду»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост высказался о двукратном чемпионе мира пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«У Макса была невероятная подготовка. Конечно, все началось с его родителей. Они оба гонялись, так что Макс сел за руль гоночного карта в очень юном возрасте. Отец Макса готовил для него каждую деталь, но Максу нужно было все это применить. Сейчас у него есть все необходимое для чемпиона мира. Как и Фанхио, Сенну, Проста, Шумахера, Феттеля или Хэмилтона, его, помимо невероятного таланта, отличает полная сосредоточенность на гонках и здоровый эгоизм, который нужен, чтобы самоутвердиться. Кроме того, это включает в себя свойство раздражать команду. Если пилот ни на что не жалуется, то можно о нем забыть», — приводит слова Франца Тоста GPToday.

После трех этапов сезона-2023 «Формулы-1» пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с 69 очками занимает первое место в личном зачете. На второй строчке с 54 баллами расположился его партнер по команде Серхио Перес. Тройку лидеров замыкает гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (45 очков).

Следующий этап пройдет с 28 по 30 апреля в Баку (Азербайджан).