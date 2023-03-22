Руководитель «Астон Мартин»: «Второй сильный уик-энд подтвердил потенциал болида»

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак рассказал, что для команды означают два подиума подряд.

Фернандо Алонсо завершил на подиуме «Гран-при Саудовской Аравии» и гонку в Бахрейне.

«Думаю, этот уик-энд подтвердил высокий потенциал болида. Но нужно аккуратно подходить к таким заключениям. Есть два набора данных с двух совершенно разных трасс. И мы оказались сильны на этих автодромах, однако будут и другие. Нельзя это недооценивать, поскольку все относительно: может, у соперников возникли проблемы, о которых мы не знаем, и расклад сил поменяется. Подождем и посмотрим», — приводит слова Крака Motorsport.

Глава команды также ответил, можно ли догнать «Ред Булл».

«Это хороший вопрос. Гонка обновлений началась, и мы сражаемся с командами, у которых другие возможности. Я говорю об инфраструктуре, о специалистах и просто об опыте. Можем ли сохранить отставание, сократить его? Полагаю, придется потрудиться. В прошлом году мы продемонстрировали, что способны сокращать отставание даже от тех, кто впереди. Но это не означает, что мы обязательно повторим то же самое в нынешнем сезоне», — сказал Крак.

Третий этап «Формулы-1» сезона-2023 пройдет с 31 марта по 2 апреля в Мельбурне (Австралия).