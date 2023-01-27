Вассер: «Главной проблемой мотора «Феррари» была надежность, а не мощность»

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер опроверг информацию о том, что после доработки новый двигатель скудерии стал мощнее на 30 лошадиных сил.

«Что можно было сделать – так это улучшить надежность силовой установки. Пока данные со стендовых испытаний хорошие. Но нам нужно дождаться, как машина будет работать на трассе, только тогда мы сможем их подтвердить. К тому же подождать нужно будет чуть дольше, мы увидим все уже после «Гран-при Бахрейна». Ведь в прошлом году первые проблемы проявились только в районе момента проведения «Гран-при Майами», или около того. Однако сейчас ситуацию удалось взять под контроль.

Что касается сообщений про 30 л. с. – мне кажется, это какая-то шутка. Мы и правда сделали несколько шагов вперед и добились прогресса, но сделано это было в области надежности силовой установки. Мощность двигателя не была проблемой. Главной проблемой была надежность», – приводит слова Вассера BBC.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Презентация нового болида команды состоится 14 февраля. Новый сезон «Формулы-1» стартует в Бахрейне 5 марта.