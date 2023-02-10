Штайнер о заявке «Андретти»: «Какие преимущества это в себе несет? Только риск, никакой выгоды»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что не является сторонником идеи появления в «Формуле-1» новой команды и расширения количества участников.

Ранее сообщалось, что команда «Андретти» договорилась о поддержке автопроизводителя General Motors через его бренд «Кадиллак» и хочет присоединится к «Ф-1».

«Какие преимущества это в себе несет? Какую выгоду? Только риск, никакой выгоды. Пять лет назад команду можно было заполучить даже бесплатно. Они были никому не нужны и часто уходили из «Ф-1», нужно было просто подобрать такую команду.

Теперь же вдруг всем захотелось заполучить свою команду в «Ф-1». Но в «Формулу-1» хотят попасть многие, а ныне существующие десять команд находится в очень стабильном финансовом положении, все настроено и работает. В «Формуле-1» сложилась хорошая ситуация, ни у кого нет проблем», — приводит слова Штайнера Sky Sports.

Также руководитель «Хааса» заявил, что если в «Ф-1» придет 11-я команда, то произойдет спад в экономике.

«Если же добавить одиннадцатую команду и у нас произойдет небольшой спад в экономике, или случится что-то еще непредвиденное, у команд могут начаться проблемы, они будут вынуждены бороться за выживание. Зачем рисковать, если нет очевидной выгоды? Хотя, конечно, решать не мне», — сказал Штайнер.

СМИ информировали, что большинство команд «Формулы-1» выступают против новых коллективов в чемпионате.

Майкл Андретти является сыном чемпиона мира «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти. У семейства Андретти уже есть команды в таких чемпионатах, как «Индикар», «Формула Е» и Extreme E.