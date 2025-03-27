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27 марта, 14:31

Стелла: «Команда Пиастри за зиму добилась заметного прогресса»

Камила Абдурахманова
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Руководитель «Макларен» Андреа Стелла подвел итоги «Гран-при Китая», похвалив пилота Оскара Пиастри.

«Я считаю, что его мастерство, общая скорость и в определенной степени гоночная интеллектуальность были проявлены своевременно и точно. Это были правильные решения в нужные моменты. Поэтому я бы отнес это к общему развитию гоночного мастерства. И команда за зиму совершила серьезный шаг вперед.

Была проделана огромная работа, и речь идет действительно о длинном списке возможностей и множестве гонок, которые нужно было проанализировать и доработать. Разбирая каждую гонку, ты начинаешь понимать, как и когда нужно было действовать, что следовало сделать в тот или иной момент, как адаптироваться к разным ситуациям.

Но для меня самым ярким показателем его прогресса стал контраст с тем, что было ровно 12 месяцев назад здесь же, на «Гран-при Китая». И вот теперь, спустя год, я могу с уверенностью сказать: мы действительно усвоили тот опыт, применили полученные знания и добились прогресса», — поделился Стелла с motorsportweek.

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл первый этап «Формулы-1» сезона-2025 в Австралии. На «Гран-при Китая» британская команда оформила победный дубль — первым в гонке стал Оскар Пиастри, Норрис занял второе место.

Источник: motorsportweek
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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