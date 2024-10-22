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Сегодня, 13:56

Руководитель «Мерседеса» Вольф обвинил судей в предвзятости на «Гран-при США»

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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал некоторые решения стюардов на «Гран-при США».

Так, гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл был оштрафован за выдавливание пилота «Кик-Заубера» Валттери Боттаса, а представитель «Макларена» Ландо Норрис — за обгон лидера нынешнего сезона Макса Ферстаппена за пределами трассы.

«Ферстаппен не получил штраф [за инцидент с Норрисом на старте гонки]. А Ландо наказали за то, что его выдавили и он обогнал по внешней. Думаю, это немного предвзятое решение, но, знаете, я не удивлен», — приводит слова Вольфа RaceFans.

Пилот &laquo;Макларена&raquo; Ландо Норрис (справа) и&nbsp;пилот &laquo;Ред Булл&raquo; Макс Ферстаппен на &laquo;Гран-при США&raquo; в&nbsp;Остине. Главного конкурента Ферстаппена наказали за его обгон. «Гран-при США» «Формулы-1» закончился скандалом

Победу на прошедшем «Гран-при» одержал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. На второй строчке расположился его партнер по команде Карлос Сайнс, а тройку замкнул пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Формула-1
Мерседес
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Тото Вольфф

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