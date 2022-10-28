Хорнер пожаловался на штраф, который «Ред Булл» получил от FIA за нарушение финансового регламента

Сегодня, 21:00
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пожаловался на штраф, который команда получила от Международной автомобильной федерации (FIA) за нарушение финансового регламента.
Чемпионы «Формулы-1» сезона-2022 наказаны денежным штрафом в размере 7 миллионов долларов и уменьшением часов использования аэродинамических тестов для разработки машины на 10 процентов на сезон-2023.
«Почему мы приняли штраф? Если бы мы запустили административный процесс, он мог длиться месяцами. Учитывая количество спекуляций и атак, мы решили, что в интересах всех сторон поскорее закрыть эту главу. Мы принимаем наказание — неохотно, но принимаем.
Семь миллионов долларов — гигантская сумма, а более драконовская часть — спортивный штраф в виде десятипроцентного ограничения на использование аэротрубы и аэродинамических инструментов. Это соответствует 0,25-0,5 секунды с круга», — приводит слова Хорнера журналист Эндрю Бенсон.
Руководитель «Ред Булл» заявил, что команда стала жертвой собственного успеха.
«Мы выиграли Кубок конструкторов-2022 и стали жертвами собственного успеха, так как разница между позициями по времени работы в аэротрубе составляет пять процентов. Так что у нас будет на 15 процентов меньше времени, чем у второго места, и на 20, чем у третьего. Это окажет влияние на нашу эффективность на трассе», — заявил Хорнер.
По словам Хорнера, наказание окажет прямое влияние на машину следующего года, поскольку вступает в силу немедленно.
Время работы «Ред Булл» в аэротрубе снизится с 70 процентов от номинального показателя до 63, вторая команда получит 75 процентов времени, третья — 80. В данный момент на второй строчке располагается «Феррари», на третьей — «Мерседес».