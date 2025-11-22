Видео
Сегодня, 13:57

Руководитель «Ред Булл» Мекис — о 19-м месте Цуноды: «Мы допустили серьезную ошибку с давлением в его шинах»

Сергей Ярошенко

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал 19-е место пилота команды Юки Цуноды в квалификации Гран-при Лас-Вегаса.

«Мы допустили серьезную ошибку с давлением в шинах болида Юки, из-за чего у него были настройки, которые практически не давали ему шансов быть конкурентоспособным, поэтому мы как команда приносим ему извинения за это. Такого не должно было случиться, но это произошло, так что лучшее, что мы можем сделать, — извлечь из этого уроки и вернуться более сильными», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.

Напарник 25-летнего Цуноды по команде Макс Ферстаппен занял в квалификации второе место.

После 21 этапа сезона-2025 японец с 28 очками занимает 17-е место в личном зачете пилотов, Ферстаппен с 341 очком — на третьей строчке.

1

  • Ru Be

    Вообще неудивительно. Хаджару стоило бы хорошенько подумать (если уже не поздно) стоит ли переходит во взрослую команду, где все делается только под одного человека.

    22.11.2025

