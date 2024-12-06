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Формула-1

Сегодня, 16:50

Руководителем «Кадиллака» в «Формуле-1» назначили бывшего директора «Маруси»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главой вновь созданной команды «Формулы-1» «Кадиллак» назначен 59-летний британец Грэм Лоудон.

Ранее он работал на посту спортивного директора российской команды «Маруся», которая существовала с 2012 по 2014 год.

«Кадиллак» войдет в состав участников «Формулы-1» с 2026 года и будет представлять компанию General Motors. К 2028 году компания планирует разработать собственный двигатель, с котором команда будет выступать в «Формуле-1».

«Кадиллак» станет 11-й командой «Формулы-1». Число команд в главной гоночной серии увеличится впервые за 10 лет.

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Источник: Формула-1
Формула-1
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