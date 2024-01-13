Сарджент считает, что болельщики «Формулы-1» не верят в американских пилотов

Пилот «Уильямс» Логан Сарджент поделился мнением о американских гонщиках в «Формуле-1»

«Я думаю, болельщики не ждут многого от американских гонщиков и не верят в нас. Но, в конце концов, это неважно, потому что пока нужные люди в курсе всего и знают, на что вы способны, остальное не имеет значения. Вся эта шумиха на самом деле не имеет значения. Вы просто выполняете свою работу, продолжаете усердно трудиться, и вы работаете с людьми, которые способны изменить вашу карьеру, и вы хотите сделать для них все возможное. Они также помогают вам развиваться и двигаться вперед. И это все, что вы действительно можете сделать. Так что пока люди, которым нужно знать ваши способности, знают их, остальное совершенно не имеет значения», — приводит слова Сарджента Autosport.

23-летний Сарджент дебютировал в «Формуле-1» в 2023 году. В минувшем сезоне он набрал одно очко. Его лучшей стартовой позицией стало шестое место на «Гран-при Лас-Вегаса».

Всего в истории «Формулы-1» было 233 пилота из США, которые одержали 33 победы. Чемпионами мира становились Фил Хилл (1961 год) и Марио Андретти (1978 год).