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Формула-1

15 апреля, 14:53

Саудовская Аравия рассматривает возможность покупки команды «Формулы-1»

Камила Абдурахманова
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Принц Халид бин Султан Аль-Абдулла Аль-Фейсал заявил, что государственный Суверенный фонд страны изучает возможность приобретения одной из команд «Формулы-1».

«Формула-1» активно расширяется, привлекает новых зрителей и демонстрирует рост глобальных продаж. Пока сложно сказать, какую именно команду можно купить и как организовать управление, но наш интерес серьезен. Мы уже принимаем у себя Гран-при и выступаем спонсорами, так что в будущем вполне может появиться саудовская команда», — приводит слова принца агентство Reuters.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Формула-1
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