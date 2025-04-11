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11 апреля, 17:10

Сайнс избежал штрафа за ругань

Камила Абдурахманова
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Испанский гонщик «Уильямса» Карлос Сайнс не получил штраф 40 тысяч евро за использование нецензурной лексики на пресс-конференции, сообщает издание ESPN.

ФИА решила не передавать ситуацию на рассмотрение стюардов. Тем не менее Карлос извинился за свое поведение и выразил готовность загладить вину, но способ это сделать будет определен позже.

Ранее на пресс-конференции Сайнс, говоря о штрафе 10 тысяч евро за опоздание на исполнение гимна во время «Гран-при Японии», использовал выражение «Д*рьмо случается».

Перед началом сезона 2025 года ФИА официально ужесточила наказания за нецензурную лексику на пресс-конференциях. Это произошло после того, как в 2024 году Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выругался на состояние болида и получил за это общественные работы.

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Формула-1
Уильямс
Карлос Сайнс
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