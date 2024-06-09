Сайнс — о результатах квалификации в Канаде: «Мы немного удивлены, но я видел вещи и похуже»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о неудачном выступлении команды в квалификации «Гран-при Канады».

Сайнс и его напарник Шарль Леклер не смогли пробиться в третий сегмент квалификации и заняли 11-е и 12-е места соответственно. Поул-позицию завоевал гонщик «Мерседес» Джордж Расселл.

«Мы немного удивлены происходящим. С третьей практики мы и сами видели, что стали слишком медленными и что этот уикенд будет для нас тяжелым. Ты никогда не ожидаешь подобного — что после борьбы за победу и поул в один уикенд, уже в следующий раз не сможешь выйти из второго сегмента. Но такова «Формула-1». Я видел вещи и похуже. Мы все проанализируем и выясним причины, по которым столкнулись с такими проблемами на этой трассе», — приводит Motorsport слова Сайнса.

Ранее неудачные результаты «Феррари» в квалификации «Гран-при Канады» прокомментировал руководитель команды Фредерик Вассер.

Основная гонка пройдет 9 июня в 21.00 по московскому времени. Она проводится на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Победителем этапа в Канаде в 2023 году стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».