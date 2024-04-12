Сайнс может заменить Хэмилтона в «Мерседесе»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подпишет контракт с «Мерседесом», утверждает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, срок соглашения составит два года.

Утверждается, что «Мерседес» рассчитывал заполучить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, если его конфликт с руководством команды приведет к уходу, но сейчас такое развитие событий считается маловероятным.

Место Сайнса в «Феррари» в будущем сезоне займет гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Таким образом, пилоты могут обменяться командами.

После 4-х стартовых «Гран-при» сезона 29-летний испанец занимает четвертое место в личном зачете «Формулы-1». Хэмилтон идет на девятой позиции.