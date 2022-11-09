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Сегодня, 12:58

Сайнс назвал кошмарным сезон 2022 года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свои выступления в сезоне-2022.

«Я умею пилотировать. И. наконец. вернулся на уровень, на котором должен был быть в начале года. Однако теперь, когда я нахожусь на этом уровне, машина уже не так хороша. По правде говоря, этот сезон стал кошмаром из-за всего этого: каждый раз, когда у меня что-то не получалось, с машиной было все хорошо, а теперь я быстр, но уже есть сложности с болидом. Все пошло не так», — приводит слова Сайнса Motorsport France.

Он отметил, что положительный момент состоит в том, что он продолжает сохранять бодрость духа даже в такой ситуации.

За два этапа до конца нынешнего сезона 28-летний испанец занимает шестую строчку в личном зачете, набрав 212 очков. «Феррари» находится на втором месте в Кубке конструкторов (487 очков).

Источник: https://fr.motorsport.com/f1/news/carlos-sainz-saison-2022-cauchemar/10395184/
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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