Сайнс — о шестом месте на «Гран-при Бельгии»: «Чувствовал, что мой болид претендует на место на подиуме»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал итоговое шестое место на «Гран-при Бельгии».

«На этом болиде мы стартовали с поула и все равно финишировали четвертыми. Я чувствовал, что мой болид претендует на место на подиуме, а потом, как только все поставили резину «хард», стало видно, в каком темпе они едут. Хотя на последнем отрезке я чувствовал себя очень конкурентоспособным и быстрым, потом, когда мне много раз говорили об остальных, я думал: «Нет, не так быстро, как хотелось бы», — приводит слова Сайнса Motorsport.

29-летний испанец финишировал седьмым, но после дисквалификации Джорджа Расселла в итоге стал шестым.

Победителем «Гран-при Бельгии» стал британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон финишировал на второй строчке. Тройку призеров замкнул гонщик «Макларена» Оскар Пиастри.