Сайнс показал лучшее время по итогам тестов в Абу-Даби, Леклер — второй, Шварцман — третий

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс стал лучшим по итогам тестов «Формулы-1» в Абу-Даби. Его результат 1 минута 25,245 секунды.

Второе и третье места заняли тоже гонщики итальянской команды Шарль Леклер и Роберт Шварцман соответственно.

Пьер Гасли, дебютировавший за «Альпин», в тестах стал четвертым. У Нико Хюлькенберга («Хаас») и Оскара Пиастри («Макларен») возникли технические проблемы по ходу дня.

Основные пилоты на тестах в Абу-Даби обкатывали шины «Пирелли», параллельно проходили тесты молодых гонщиков.

«Формула-1»

Тесты

Абу-Даби

22 ноября 2022 года

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,245 (65 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,138 (56)

3. Роберт Шварцман («Феррари») +0,155 (116)

4. Пьер Гасли («Альпин») +0,444 (130)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,600 (76)

6. Алекс Албон («Уильямс») +0,714 (118)

7. Логан Сэрджант («Уильямс») +0,818 (82)

8. Ник де Врис («Альфа Таури») +0,866 (151)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,018 (70)

10. Лиам Лоусон («Ред Булл») +1,036 (111)

11. Джек Дуэн («Альпин») +1,052 (111)

12. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,067 (97)

13. Серхио Перес («Ред Булл») +1,088 (88)

14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,095 (123)

15. Фелипе Другович («Астон Мартин») +1,340 (106)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,464 (129)

17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,505 (67)

18. Ландо Норрис («Макларен») +1,645 (115)

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,755 (110)

20. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,878 (135)

21. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,927 (99)

22. Фредерик Вести («Мерседес») +1,971 (124)

23. Джордж Расселл («Мерседес») +1,995 (73)

24. Тео Пуршер («Альфа Ромео») +2,346 (106)