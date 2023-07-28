Сегодня, 15:50
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в пятничной практике «Гран-при Бельгии». Его результат — 2 минуты 03,207 секунды.
Всего Сайнс проехал в дождевых условиях 7 кругов.
Вторым стал гонщик «Макларена» Оскар Пиастри (+0,585). Третий результат показал еще один пилот «Макларена» — Ландо Норрис (+1,277).
Практика один раз была остановлена красными флагами из-за того, что гонщик «Уильямса» Логан Сарджент попал в аварию.
Также Международная автомобильная федерация (ФИА) из-за дождя приняла решение изменить формирование стартовой решетки. В случае, если сегодня квалификация не состоится, в воскресенье пилоты будут стартовать в порядке, который занимают в личном зачете.
«Гран-при Бельгии»
Практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 2,03,207 (7 кругов)
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,585 (4)
3. Ландо Норрис («Макларен») +1,277 (4)
4. Шарль Леклер («Феррари») +4,941 (6)
5. Серхио Перес («Ред Булл») +5,033 (5)
6. Алекс Албон («Уильямс») +5,187 (5)
7. Юки Цунода («Альфа Таури») +5,860 (8)
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +6,022 (5)
9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +6,112 (7)
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,835 (6)
11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +7,076 (4)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,092 (5)
13. Джордж Расселл («Мерседес») +7,268 (7)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +8,878 (7)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +10,795 (6)
16. Логан Сарджент («Уильямс») — не показал времени (4)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени (5)
18. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени (2)
19. Эстебан Окон («Альпин») — не показал времени (2)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени (2)