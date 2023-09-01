Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии», Ферстаппен — 5-й

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии». Сайнс сегодня отмечает день рождения.

Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». Замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал пятым, а Шарль Леклер («Феррари») — шестым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») не смог проехать ни одного круга на мягкой резине во второй половине сессии и в итоге оказался на 17-м месте.

Также сессия один раз была остановлена красными флагами из-за поломки болида «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Он не проехал ни одного быстрого круга.

После гонки Ферстаппен был оштрафован на 500 евро за превышение скорости на пит-лейне.

В субботу, 2 сентября, в 13.30 пройдет третья практика «Гран-при Италии», а в 17.00 — квалификация.

«Гран-при Италии»

Автодром Монца, Монца

2-я практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355 (23 круга)

2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019 (19)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185 (17)

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190 (20)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276 (19)