Сегодня, 19:50
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат во второй практике «Гран-при Италии». Сайнс сегодня отмечает день рождения.
Вторым стал Ландо Норрис из «Макларена». Замкнул тройку лучших гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал пятым, а Шарль Леклер («Феррари») — шестым. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон («Мерседес») не смог проехать ни одного круга на мягкой резине во второй половине сессии и в итоге оказался на 17-м месте.
Также сессия один раз была остановлена красными флагами из-за поломки болида «Астон Мартин» Лэнса Стролла. Он не проехал ни одного быстрого круга.
После гонки Ферстаппен был оштрафован на 500 евро за превышение скорости на пит-лейне.
В субботу, 2 сентября, в 13.30 пройдет третья практика «Гран-при Италии», а в 17.00 — квалификация.
«Гран-при Италии»
Автодром Монца, Монца
2-я практика
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.21,355 (23 круга)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,019 (19)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,185 (17)
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,190 (20)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,276 (19)