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Сегодня, 01:53

Сайнс получил предупреждение за маневры перед Ферстаппеном в квалификации «Гран-при Катара»

Евгений Козинов
Корреспондент
Карлос Сайнс.
Фото Reuters
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Стюарды «Гран-при Катара» вынесли решение по инциденту во второй части квалификации между пилотами Карлосом Сайнсом («Феррари») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

29-летний испанец на отрезке с 10 по 12-й повороты начал беспорядочно маневрировать перед соперником, за что получил предупреждение.

Оба пилота и представители команд были вызваны к стюардам по поводу этого инцидента. После изучения показаний, видеозаписей, хронометража и радиопереговоров, грубых нарушений не было выявлено, так как оба гонщика не были на быстром круге.

Болид Макса Ферстаппена. Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Катара». У пилотов «Макларен» аннулировали лучшие результаты
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
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Сайнса вызвали к стюардам после инцидента с Ферстаппеном в квалификации к «Гран-при Катара»