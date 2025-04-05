Сайнс потеряет три позиции на старте за блокировку Хэмилтона

Стюарды «Гран-при Японии» «Формулы-1» закончили расследование инцидента между Карлосом Сайнсом из «Уильямса» и Льюисом Хэмилтоном из «Феррари», который произошел во втором сегменте квалификации.

Испанский пилот помешал британскому гонщику на первом секторе быстрого круга.

По результатам разбирательства Сайнс получил штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке — это стандартное наказание за блокировку.

Судьи отметили, что у команды было время предупредить Сайнса о том, что Хэмилтон ушел на быстрый круг, не заезжая в боксы. Поэтому Карлос начнет гонку не с 12-й, а с 15-й позиции.