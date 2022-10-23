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Сегодня, 03:15

Сайнс о победе в квалификации «Гран-при США»: «Думаю, «Ред Булл» все равно будут считаться фаворитами»

Сергей Разин
корреспондент

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал завоевание поул-позишен на «Гран-при США».

«Было классно. Ветер был сильным, порывистым, ни в одном из поворотов ты не знал, какого сцепления ожидать. Но мне удалось собраться и выдать сильный круг, очень рад, что получилось взять поул. Думаю, что в завтрашней гонке «Ред Булл» все равно будут считаться фаворитами — у них отличная машина на длинной дистанции и обычно они опережают нас в гонке, потому что Макс очень хорошо выполняет свою работу. Но мы постараемся остаться впереди и сдержать их. Это было бы отличное начало финального отрезка сезона», — сказал Сайнс в интервью после квалификации.

Сайнс показал результат 1.34,356. На втором месте его партнер по «Феррари» Шарль Леклер (1.34,421), замкнул тройку лидеров Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (1.34,448).

Гонка «Гран-при США» пройдет сегодня, 23 октября и начнется в 22.00 мск.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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Сайнс выиграл квалификацию «Гран-при США»