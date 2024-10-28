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Сегодня, 02:35

Сайнс о победе на «Гран-при Мексики»: «Она была мне очень нужна. Хотел еще раз выиграть с «Феррари»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою победу в гонке «Формулы-1» в Мексике.

«Эта победа была мне очень нужна. Я хотел выиграть еще одну гонку в «Феррари», и сделать это при такой толпе болельщиков, как в Мексике — невероятно. Осталось еще четыре этапа, хочу насладиться ими по максимуму. Если будет еще один шанс — я не упущу его», — приводит Sky Sports слова Сайнса.

Испанец одержал вторую победу в сезоне-2024 и четвертую в карьере. Сайнс покинет «Феррари» после завершения нынешнего чемпионата, с 2025 года он будет выступать за «Уильямс».

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс

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