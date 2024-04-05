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Сегодня, 18:10

Сайнс: «Мы ведем переговоры практически со всеми командами»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о ходе поиска работы на следующий сезон.

В начале февраля «Скудерия» объявила, что британский пилот Льюис Хэмилтон присоединится к команде в 2025 году, по окончании его контракта с «Мерседес».

«Мы ведем переговоры практически со всеми командами, потому что у меня не будет работы на следующий год, и мы хотим узнать больше деталей, понять, какие варианты являются реалистичными, и какие являются лучшими для меня и моего будущего. Сегодня у меня пока нет новостей. Единственное, что я могу сказать, — очевидно, пришло время ускориться. Надеюсь, мы сможем разобраться со всем как можно раньше», — приводит пресс-служба «Ф-1» слова Сайнса.

В текущем сезоне 29-летний Сайнс стал третьим на этапе в Бахрейне и выиграл «Гран-при Австралии». На данный момент он занимает четвертое место в общем зачете пилотов, набрав 40 очков.

Источник: Официальный сайт «Формулы-1»
Формула-1
Карлос Сайнс
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