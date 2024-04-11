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Сегодня, 10:05

Сайнс рассказал, на каких этапах у «Феррари» в этом сезоне больше всего шансов на победу

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс после «Гран-при Японии» предположил, на каких этапах команда сможет побороться за победу в этом сезоне.

«Я думаю, мы продолжим борьбу за победы на других трассах. Может быть, мы преуспеем в Монце и Сингапуре, а, возможно, и в Майами, где мы можем быть конкурентоспособными», — приводит Marca слова Сайнса.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер оптимистично настроен в отношении дальнейших результатов команды.

«Если сравнивать нас с «Ред Булл» в плане последних четырех этапов прошлого года и первых четырех этого сезона, то мы сделали хороший шаг вперед. Наша цель завключается в том, чтобы иметь возможность оказывать на них давление, а под давлением можно допустить больше ошибок», — отметил он.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля. Последний раз гонка на трассе в Шанхае проводилась в 2019 году, после чего несколько раз отменялась из-за пандемии коронавируса.

Источник: https://www.marca.com/motor/formula1/gp-china/2024/04/11/6616b1a822601d7d708b45f2.html
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
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