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Сегодня, 09:58

Сайнс считает, что его авария в квалификации «Гран-при Сингапура» связана с прогревом шин

Владислав Маслов
Корреспондент
Карлос Сайнс.
Фото Global Look Press
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою аварию в рамках квалификационного заезда «Гран-при Сингапура».

Испанец по ходу третьего сегмента квалификации потерял управление болидом на повороте стартовой прямой и врезался задней частью машины в барьер, после чего были показаны красные флаги.

«Очень странное происшествие. На последнем секторе мне пришлось пропустить несколько быстрых соперников, из-за чего мои шины остыли. Когда я начинал быстрый круг, явно недооценил фактор плохого сцепления холодных покрышек. Я не хотел терять время, но получилось так, как получилось.

Это показывает, насколько сложно работать с шинами. Что ж, попробую отыграться в гонке. Придется ли менять коробку передач? Пока не знаю», — цитирует Сайнса Sky Sports.

Испанский гонщик занял итоговое 10-место в квалификации.

Источник: Sky Sports
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс

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