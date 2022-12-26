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Сегодня, 16:13

Сайнс считает, что у него хорошие шансы стать чемпионом «Формулы-1»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о возможность завоевать чемпионский титул в «Формуле-1».

«Шансы стать чемпионом? Хорошие, ведь я нахожусь в одной из лучших команд в мире, однако в Формуле-1 высокий уровень конкуренции. Я, со своей стороны, из года в год буду прикладывать все усилия, чтобы быть в состоянии использовать возможности. В этом году у меня впервые была действительно конкурентоспособная машина, и это заставило меня многому научиться. Уверен, воспользуюсь этим и продолжу совершенствоваться», — приводит слова Сайнса F1i.

В сезоне-2022 28-летний испанец стал пятым в личном зачете, набрав 246 очков, завоевав одну победу и девять подиумов. Чемпионом стал нидерландец из «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка).

Источник: https://f1i.com/news/463342-sainz-consistency-with-ferrari-key-to-fighting-for-world-title.html
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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