Сайнс считает, что у него хорошие шансы стать чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о возможность завоевать чемпионский титул в «Формуле-1».

«Шансы стать чемпионом? Хорошие, ведь я нахожусь в одной из лучших команд в мире, однако в Формуле-1 высокий уровень конкуренции. Я, со своей стороны, из года в год буду прикладывать все усилия, чтобы быть в состоянии использовать возможности. В этом году у меня впервые была действительно конкурентоспособная машина, и это заставило меня многому научиться. Уверен, воспользуюсь этим и продолжу совершенствоваться», — приводит слова Сайнса F1i.

В сезоне-2022 28-летний испанец стал пятым в личном зачете, набрав 246 очков, завоевав одну победу и девять подиумов. Чемпионом стал нидерландец из «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка).