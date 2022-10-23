Сайнс сошел на первом круге «Гран-при США» после столкновения с Расселлом

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс сошел на первом круге «Гран-при США» после столкновения с гонщиком «Мерседеса» Джорждем Расселлом.

Машина Сайнса пострадала в столкновении с Расселлом, который развернул болид соперника. Он по рации сказал команде: «Похоже, прокол». Пилот «Феррари» смог добраться до боксов, но был вынужден завершить гонку.

Столкновение Расселла и Сайнса. Фото Sky Sports Sky Sports

Рассел от стюардов получил 5-секундный штраф за столкновение с Сайнсом. Он был признан виновным в данном инциденте.

Отметим, что Сайнс начал «Гран-при США» с поул-позиции.