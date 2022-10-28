Сайнс стал лучшим в первой практике «Гран-при Мексики», Перес и Ферстаппен показали одинаковое время

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в первой практике «Гран-при Мексики». Он проехал лучший круг за 1 минуту и 20,707 секунды.

Вторым стал его напарник по команды Шарль Леклер (+0,046). Тройку сильнейших замкнули гонщики «Ред Булл» Серхио Перес и Макс Ферстаппен, показавшие одинаковое время (+0,120).

Семикратный чемпион «Формулы-1», британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес», стал пятым.

Практика два раза была прервана красными флагами из-за технических проблем у новичков, участвовавших в тренировке — сначала сломался «Хаас» Пьетро Фиттипальди, а затем «Альфа Таури», которую пилотировал Лиам Лоусон.

Гран-при Мехико

Автодром имени братьев Родригес, Мехико

1-я практика

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.20,707 (25 кругов)

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,046 (20)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,120 (22)

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,120 (22)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,142 (17)

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +0,192 (26)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +0,376 (23)

8. Ландо Норрис («Макларен») +0,413 (21)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,603 (25)

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,818 (24)

11. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,055 (16)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,113 (20)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,158 (24)

14. Мик Шумахер («Хаас») +1,245 (22)

15. Николас Латифи («Уильямс») +2,205 (20)

16. Лиам Лоусон («Альфа Таури») +3,154 (19)

17. Логан Сэрджант («Уильямс») +3,539 (22)

18. Ник де Врис («Мерседес») +3,875 (20)

19. Джек Дуэн («Альпин») +3,908 (13)

20. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +6,059 (8)