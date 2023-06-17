Сайнс вызван к стюардам после третьей практики «Гран-при Канады»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс был вызван к стюардам после третьей практики «Гран-при Канады».

Причиной вызова стала возможная блокировка пилота «Уильямс» Алекса Албона со стороны испанца по ходу сессии. Если Сайнс будет признан виновным, ему может грозить штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей практике на «Гран-при Канады». Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим — Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Сайнс занял пятое место.