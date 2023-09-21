Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:52

Сайнс: «Не удивлюсь, если «Ред Булл» выиграет все оставшиеся гонки в этом сезоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал свою победу в «Гран-при Сингапура».

Сайнс финишировал первым, опередив Ландо Норриса из «Макларена» на 0,812 секунды. Третьим стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон (+1,269).

«Я, безусловно, горжусь победой и нашей командой. «Ред Булл» в этом сезоне на таком высоком уровне, что победить их казалось почти невозможным. И внезапная победа вСингапуре, да еще и в таком стиле. Но я не удивлюсь, если они просто выиграют оставшиеся гонки в этом сезоне», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Победа Сайнса позволила прервать рекордную серию пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который до этого выиграл 10 гонок подряд

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Швейцарские юристы Kellerhals Carrard представят ВАДА на слушании дела фигуристки Валиевой
Нейтральным спортсменам из России не выплатят призовые за медали на ОИ-2024
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стролл объяснил, почему пропустил гонку в Сингапуре