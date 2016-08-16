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16 августа 2016, 13:36

Себастьян Феттель: "В "Феррари" определили слабые места болида"

Зураб ТОДУА
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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, что команде удалось определить свои слабые места, и во второй половине сезона команда будет более конкурентоспособна. В трех последних "Гран-при" "Скудерия" ни разу не финишировала на подиуме и заработала всего 50 очков, в то время как "Ред Булл" набрал 80 и вышел на второе место в Кубке конструкторов.

- Мы знаем, что последние несколько гонок выдались для нас непростыми, но мы многое поняли о сильных и слабых сторонах нашей машины и знаем, на чем именно нужно сосредоточиться, - цитирует Autosport Феттеля. - После первых двух гонок это было не совсем понятно, но затем становилось все более очевидным. Неприятно осознавать, что мы не столь конкурентоспособны, как хотели бы, но мы знаем что делать.

Ситуация не изменится в одночасье, но у нас есть план, и вторая половина сезона должна сложиться лучше в этом отношении. Это также зависит от того, что будут делать конкуренты, но сейчас нужно сосредоточиться на себе.

Понимание некоторых вещей требует времени, но самое главное - мы знаем что делать. Да, вы правы, было лучше узнать это немного раньше, но все так, как есть. Главное, что мы постоянно стремимся к улучшению. Как я уже сказал, важно, что в последних нескольких гонках мы определили наши потенциально слабые места.

Источник: http://autosport.com.ru/f1/35622-fettel-ferrari-opredelila-slabye-mesta-mashiny
Феррари
Себастьян Феттель
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