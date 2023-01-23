Хэмилтон: «У людей не должно быть миллиардов. Денег может хватить на всех»

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о проблеме неравенства между богатыми и бедным людьми.

«Одна из вещей, с которой я сталкиваюсь каждый день, — это неравенство между богатыми и бедными. Конечно, так устроена жизнь и так было на протяжении тысяч лет. Даже когда ты просто едешь по улице в Лос-Анджелесе, то видишь огромное количество бездомных.

У людей не должно быть миллиардов. Должен существовать какой-то предел того, сколько денег вы можете иметь. Потому что этих денег может хватить на всех. Нужно каким-то образом разработать закон, который уравняет ситуацию для всех. Хотя я не знаю, как можно применить такой закон. Я встречал голодающих детей. И в такие моменты ты думаешь, как же ты счастлив на самом деле и как тебе повезло", — сказал гонщик «Мерседеса».

Ранее Хэмилтон рассказал о своих взаимоотношениях с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстапенном.