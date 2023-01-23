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Сегодня, 21:05

Хэмилтон: «У людей не должно быть миллиардов. Денег может хватить на всех»

Алина Савинова
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Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался о проблеме неравенства между богатыми и бедным людьми.

«Одна из вещей, с которой я сталкиваюсь каждый день, — это неравенство между богатыми и бедными. Конечно, так устроена жизнь и так было на протяжении тысяч лет. Даже когда ты просто едешь по улице в Лос-Анджелесе, то видишь огромное количество бездомных.

У людей не должно быть миллиардов. Должен существовать какой-то предел того, сколько денег вы можете иметь. Потому что этих денег может хватить на всех. Нужно каким-то образом разработать закон, который уравняет ситуацию для всех. Хотя я не знаю, как можно применить такой закон. Я встречал голодающих детей. И в такие моменты ты думаешь, как же ты счастлив на самом деле и как тебе повезло", — сказал гонщик «Мерседеса».

Ранее Хэмилтон рассказал о своих взаимоотношениях с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстапенном.

Источник: https://www.racefans.net/2023/01/23/people-shouldnt-have-billions-in-the-bank-while-others-starve-hamilton/
Льюис Хэмилтон
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