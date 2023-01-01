Хэмилтон: «Даже спустя 20 или 30 лет мы с Феттелем все равно будем друзьями»

Гонщик «Мерседес» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказался об отношениях с четырехкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, который завершил свою карьеру в «Формуле-1».

«Думаю, я стану скучать по Себу. Я счастлив и благодарен, что мы с ним в дружеских отношениях. У меня со многими гонщиками хорошие отношения, но дружба с Себом — это другое. Он верен своему слову, очень скромен, добр и полон сострадания.

Себ — один из немногих гонщиков, кого волнуют окружающие нас проблемы. Кто еще из гонщиков отстаивал тут что-то по-настоящему, кроме самого себя? Это то, что действительно достойно восхищения. Его будет не хватать на трассе. И даже спустя 20 или 30 лет мы с Себом все равно будем друзьями», — приводит слова Хэмилтона BBC.