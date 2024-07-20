Перес — об аварии в квалификации: «Больно подводить свою команду»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою аварию в квалификации на 13-м этапе чемпионата «Формулы-1» в Венгрии.

34-летний мексиканец не справился с управлением на входе в восьмой поворот в первом сегменте и вылетел за пределы трассы, врезавшись в отбойник.

Первое и второе место в квалификации заняли гонщики «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно, третьим стал трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

«Конечно, я очень разочарован, потому что до этого момента уик-энд был действительно сильным для нас. Больно подводить всю свою команду, но в конце концов я полон решимости, как никогда прежде, вернуться на ту позицию, где мы и должны быть. Завтра предстоит огромная работа. Нас ждет длинная гонка, поэтому, думаю, мне просто нужно отключиться от разговоров извне и сосредоточиться на работе», — приводит Sky Sports слова Переса.

Основная гонка пройдет в воскресенье, 21 июля, и начнется в 16.00 по московскому времени. Перес будет стартовать с 15-й позиции.

Ранее появились слухи о том, что в «Ред Булл» могут заменить мексиканского пилота в случае неудовлетворительных результатов на двух ближайших «Гран-при».