Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Формула-1

Новости
Календарь гонок
Личный зачет
Кубок конструкторов
Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 21:02

Перес: «Заканчиваешь хороший круг, и внезапно тебя наказывают. Система устроена неправильно»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался недоволен работой стюардов после квалификации «Гран-при Австрии».

Во втором сегменте у мексиканца удалили время круга за нарушение границ трассы. Из-за этого Перес остался без результата на 15-м месте и не прошел в следующий сегмент.

«Как только мне обо всем сообщили — я был на пути к десятому повороту, — все стало ясно. На моем последнем круге я наткнулся, думаю, на [пилота «Уильямса» Алекса] Албона и просто проехал прямо. Я не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую секунды или немного больше — но стюарды не учли, что меня заблокировали. Есть так много вещей, которые я могу контролировать, но, к сожалению, не это. Вы заканчиваете хороший круг, и внезапно вас блокируют и наказывают. Думаю, система устроена неправильно. Просто огорчает, что у нас нет хорошей системы и что мы не способны учитывать подобные вещи, когда они происходят», — приводит слова Переса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третья строчка у его сокомандника Карлоса Сайнса (+0,190). Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ» состоится 30 июня
Правительство Чехии запретило выдавать визы спортсменам из России
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис: «Я мог быть третьим, но допустил небольшую ошибку»

Ферстаппен вызван к стюардам «Гран-при Австрии» по подозрению в блокировке Магнуссена