Перес: «Заканчиваешь хороший круг, и внезапно тебя наказывают. Система устроена неправильно»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес остался недоволен работой стюардов после квалификации «Гран-при Австрии».

Во втором сегменте у мексиканца удалили время круга за нарушение границ трассы. Из-за этого Перес остался без результата на 15-м месте и не прошел в следующий сегмент.

«Как только мне обо всем сообщили — я был на пути к десятому повороту, — все стало ясно. На моем последнем круге я наткнулся, думаю, на [пилота «Уильямса» Алекса] Албона и просто проехал прямо. Я не мог остановиться. Думаю, я потерял десятую секунды или немного больше — но стюарды не учли, что меня заблокировали. Есть так много вещей, которые я могу контролировать, но, к сожалению, не это. Вы заканчиваете хороший круг, и внезапно вас блокируют и наказывают. Думаю, система устроена неправильно. Просто огорчает, что у нас нет хорошей системы и что мы не способны учитывать подобные вещи, когда они происходят», — приводит слова Переса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Австрии». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, третья строчка у его сокомандника Карлоса Сайнса (+0,190). Сессия определила стартовый порядок воскресной гонки.