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Сегодня, 19:59

Перес: «Жаль, что я не обогнал Леклера в квалификации «Гран-при Бельгии»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации «Гран-при Бельгии». Он показал третье время.

«Было сложно. Мы стартовали на промежуточных шинах, когда условия были весьма трудными. Мы думали, что трасса подсохнет гораздо быстрее — но на это ушло много времени. Даже в конце третьего сегмента в некоторых местах было довольно скользко — например, в восьмом и девятом повороте. Но это хороший результат. Жаль, что я не обогнал Шарля Леклера, но в таких условиях здорово, что мы вообще собрали хороший круг», — приводит слова Переса Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл квалификацию на «Гран-при Бельгии». Однако он потеряет пять позиций из-за штрафа за замену коробки передач и будет стартовать с 6-й позиции. Второе время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Сегодня, 28 июля, был определен стартовый порядок воскресной гонки. В субботу пройдут квалификация к спринту и спринт.

Гонка «Гран-при Бельгии» пройдет 30 июля. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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